MLB道奇完成交易 正式迎来贝兹与普莱斯

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（法新社洛杉矶10日综合外电报导）美国职棒大联盟MLB道奇今天宣布，正式迎来前红袜2018年年度MVP贝兹，和前赛扬奖得主普莱斯。

大联盟生涯至今6年都效力红袜的贝兹，曾在2018年球季获得年度最有价值球员（MVP）奖肯定，目前生涯出赛794场，打击三围（打击率、上垒率、长打率）.301/.374/.519，有139轰、470打点，跑回613分。

34岁的前赛扬奖投手普莱斯受伤势影响，去年先发22场，有7胜5败、防御率4.28的成绩，5度获选参加明星赛的他，待过坦帕湾光芒、底特律老虎、多伦多蓝鸟和红袜，生涯出赛321场，其中311场先发，战绩150胜80败，防御率3.31。他2015年12月和红袜签了7年2亿1700万美元合约，至今仍剩下3年9600万美元没跑完。

红袜、道奇、双城的3方交易生变，但在调整交易方式后，洛杉矶道奇将自红袜获得当家外野手贝兹（Mookie Betts）、强力左投普莱斯（David Price），且红袜将负担普莱斯剩余9600万美元（约新台币29.16亿元）薪水的半数；波士顿红袜将从道奇手上获得外野手维杜格（Alex Verdugo）、游击手唐斯（Jeter Downs）、捕手康纳．王（Connor Wong）。

另外，明尼苏达双城将自道奇获得日籍右投前田健太、现金、和低阶潜力选手，道奇将得到双城右投格拉泰罗（Brusdar Graterol）和第67顺位的选秀权。

23岁的维杜格2019年在道奇出赛106场，外野3个位置都守过，打击三围.294/.342/.475，有12轰与44分打点；生涯至今3个球季都效力道奇，出赛158场有14轰、49分打点成绩。

前田健太去年出赛37场，其中26场是先发，战绩10胜8败、防御率4.04，4年生涯总计出赛137场，其中103场是先发，获47胜35败，防御率3.87。

21岁的格拉泰罗去年9月在双城站上大联盟舞台，10场后援出赛，战绩1胜1败、防御率4.66；去年在小联盟共出赛18场，其中11场是先发，共获7胜0败1救援、防御率1.92的成绩。

© 2020 AFP