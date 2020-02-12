二刀流赶不上开季 大谷翔平5月前不当投手

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（法新社洛杉矶11日电） 美国职棒大联盟MLB本季开打后，日籍投、打「二刀流」好手大谷翔平将先以指定打击身分出赛，5月中之前都不会为所属的洛杉矶天使上场投球。

天使总经理艾普勒（Billy Eppler）在球队于亚利桑那进行的季前投捕训练营报到时，做出以上的说明。

大谷翔平去年9月决定进行左膝手术，推迟了他先前接受俗称「汤米约翰」（Tommy John）手术的手肘韧带置换手术的康复期，右肘的疗程直到去年12月底才完成。

天使的队医、防护员在与艾普勒和大谷翔平会面后，做出大谷翔平不在开季上场投球的决定，但根据MLB的新规定，他可能获准在发展联盟赛事投球后，隔天为天使上场打击。

艾普勒说：「我们以让大谷翔平在5月中重新站上投手丘为目标，他今年开季会先以指定打击身分出赛，直到没有其他意外状况发生为止，我们很期待他在开季担任我们的指定打击。」

大谷翔平将被视为天使球员名单中的「二刀流」球员，而非单纯的投手，MLB本季的球员名单从25人变成26人，但名单中的投手不能超过一半。

「二刀流」的大谷翔平一旦恢复健康，能够登板投球，将让天使多1名可用的投手，这是新任总教练麦登（Joe Maddon）喜欢的灵活性，尽管他曾警告大谷翔平不应在短期内做太多事。

麦登说：「这家伙（指大谷翔平）真是百年难得一见的奇才，当你试图让他回到正轨，必须谨慎且有耐心。」

「我认为耐心是一切的关键，我一生都在培养人才，所以当你试着培养一个像他（指大谷翔平）一样在受伤后回到球场的大联盟潜力好手，保持耐心是非常重要的，而我就非常有耐心。」

25岁的大谷翔平，2013年到2017年在日本职棒北海道日本火腿斗士打球，2018年加入MLB天使，当年他拿下年度最佳新人奖。

当大谷翔平获准再度为天使投球时，预料他每周将会担任先发投手1次，并担任指定打击3到5次。

天使也考虑让大谷翔平在投球日前后，不必上场打击。

© 2020 AFP