传美德控制瑞士加密公司 窃120国机密通讯

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿11日电） 美国、德国与瑞士媒体今天报导，美德情报单位数十年间透过控制瑞士加密公司Crypto AG，大肆搜刮全球约120国政府最高机密的通讯情报。

「华盛顿邮报」、德国电视台ZTE、瑞士国营的瑞士广播电视台（SRF）报导指出，第二次世界大战战后到本世纪初，Crypto AG替约120国提供编码通讯装置，伊朗、南美多国政府、印度与巴基斯坦皆为服务对象。

但那些政府有所不知的是，Crypto AG幕后老板竟是美国中央情报局（CIA）以及德国联邦情报局（BND）。这两个机构对Crypto装置动手脚，让装置可轻易被破解，进而解读资料。

华邮表示，中情局内部有这个最高机密计画的沿革史机密档案，其中点名了监督此项行动的中情局高层，以及负责执行的Crypto主管。

档案还指出，Crypto靠着让西方情报机关取得客户机密，赚进数以百万计美元。

其实Crypto早就为人所怀疑，数十年前的文件即有影射，但从未获得证实。报导也指出，尽管使用Crypto产品的国家不少，但西方的最大敌人，包括俄罗斯和中国，却从来都不是Crypto客户。

美国中情局目前并未评论报导内容。

总部设在瑞士朱格（Zug）的Crypto据报已于2018年分拆为两家公司，瑞士客户业务仍留在瑞士，但国际业务以及公司名称由瑞典投资人林德（Andreas Linde）接管。

分拆后的瑞典公司Crypto International在官网发布声明说，今天的新闻报导「让人痛心」。

「我们与美国中情局或德国联邦情报局没有关系，从来就没有关系。」

「我们正在评估状况，了解事情全貌后会有评论。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP