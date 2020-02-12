创金融危机以来新高 2019美国家庭负债暴增18兆元

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（法新社华盛顿11日电） 美国纽约联邦准备银行今天表示，2019年美国家庭负债较前个年度增加6010亿美元（约新台币18兆元），这是2007年以来最大的年度增幅，当时就是2008年全球金融危机前夕。

根据纽约联邦准备银行（New York Fed Reserve Bank）公布的报告，因购屋者持续享有低利率，造成抵押贷款的额度不断攀升，去年负债增加使得美国家庭债务额创下新高，超过2008年金融市场崩盘前的高峰。

这项季度报告指出，美国家庭债务在连续22季的增加后，去年底总额达到14兆1500亿美元（约新台币424兆元）。

2019年第4季的美国房屋贷款新增额度，创下2005年第4季以来的新高，同时，信用卡与车贷的欠款也是债台高筑。

为促进经济成长，美国联准会（Fed）去年3度调降基准贷款利率，去年10月最后一次调降使利率来到1.5%至1.75%之间，吸引购屋者不断抢进房地产市场。

不过债务负担对部分美国家庭构成伤害，纽约联邦准备银行警告，越来越多的信用卡债务人没钱还款，特别是年轻人。

纽约联邦准备银行的报告指出，2019年美国年龄介于18岁至29岁的持卡人，其中有4.3%拖欠卡款，30岁至39岁的持卡人中，仅有2.8%未按时还款。

© 2020 AFP