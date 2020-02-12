大海掀翻小船 4人怒海漂流32天获救

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（法新社威灵顿12日电） 在太平洋漂流32天、幸运生还的4个人，今天在索罗门群岛（Solomon Islands）休息恢复体力。这场大海漂流记夺走他们8名同伴的性命，包括一名幼儿。

他们能活下来，全靠海上漂流的椰子，并用碗接雨水来喝。

「索罗门星报」（Solomon Star News）报导，这行人去年12月22日从大洋洲国家巴布亚纽几内亚的布干维尔省（Bougainville）出发，欲前往约100公里外的加特利岛（Carteret Islands）庆祝耶诞节。

然而，根据生还者说法，他们搭乘的小船翻覆，同伴中有人溺毙，其他人虽把船翻正，但茫茫大海中强劲洋流无情，造成更多人不幸罹难。

捡回一命的斯塔立（Dominic Stally）告诉「索罗门星报」：「我们无法处理遗体，只好让他们长眠大海。」

「一对夫妻死了，他们的孩子由我来照顾，但孩子后来也丢了性命。」

斯塔立表示，他们多次看到有船只在附近，但没有一艘注意到他们，直到今年1月23日才在新喀里多尼亚岛（New Caledonia）外海获救，前后漂流了约2000公里。（译者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP