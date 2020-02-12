富比世评NBA球队 尼克湖人勇士价值飙破1211亿

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（法新社纽约11日电） NBA去年创造破纪录的88亿美元（约新台币2664亿元）营收，富比世（Forbes）杂志也指，尼克、湖人、勇士的球队价值都飙破40亿美元（约新台币1211亿元）。

尽管美国职篮NBA有包括休士顿火箭总经理摩瑞（Daryl Morey）推文支持香港抗议者，引发中国不满而带来的麻烦、电视收视率下滑、几名顶尖球星因为伤势长期休兵等问题，但从NBA年度财务状况来看，联盟收入反而增长10%。

纽约尼克战绩虽然已连7年积弱不振，但仍连5年蝉联最有价值球队，在这次评比中，他们的球队价值比前1年上涨15%，达46亿美元（约新台币1392亿元）之谱。

北美体育团队中，只有职业美式足球联盟NFL达拉斯牛仔的价值能攀到55亿美元（约新台币1665亿元），美国职棒大联盟MLB纽约洋基的价值则是和尼克相当。

北美体育团队中最有价值的前5名，还包括NBA的洛杉矶湖人、金州勇士。湖人的价值增加19%，达44亿美元（约新台币1332亿元），勇士的价值增加23%，达43亿美元（约新台币1302亿元）。

NBA球队的平均价值成长14%，达到21.23亿美元（约新台币642亿元），首次冲破20亿美元（约新台币605亿元）大关，而近期的2011年，还没有NBA球队的价值能达10亿美元（约新台币302亿元）。

© 2020 AFP