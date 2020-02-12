川普遭质疑护短干预司法 再被批滥权

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天面临新一波滥权指控，因为司法部无视试图对共和党籍政治操盘手史东（Roger Stone）严厉求刑的辖下检察官。史东曾是川普的长期幕僚。

史东去年11月因欺骗国会及干扰证人而被判有罪，检察官求刑7到9年，在川普深夜推文抱怨联邦检察官的举动后，司法部将予以删减。

川普推文表示：「这是很可怕且非常不公平的情况，真正犯罪的是另外一方，却安然无事。我们不能容许这种司法不公！」

接着，一名高层司法官员对媒体说，将提交新的、求刑较低的请求，之后，此案的两名检察官退出，这让事情更加混乱。

资深民主党籍联邦众议员谢安达（Adam Schiff）表示，川普的行为破坏法治，「如果川普总统实际上加以干预，推翻司法部职业检察官的建议，就是公然滥权」。谢安达主导去年底针对川普的众议院弹劾调查。

史东曾担任川普的政治顾问达数十年之久，也为川普2016年当选总统做出贡献。史东于去年一月在佛罗里达州的自宅被捕，当时的特别检察官穆勒（Robert Mueller）就调查俄罗斯疑似干预2016年美国总统大选一案，对史东提起控诉。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP