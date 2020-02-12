忧武汉肺炎扩散 英特尔等业者退出全球行动通讯大会

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（法新社马德里11日电） 美国晶片巨擘英特尔、社群网站龙头脸书、中国手机制造商Vivo和美国的思科系统公司，今天都因为担忧武汉肺炎疫情扩散，跟着其他业界龙头纷纷退出全球行动通讯大会。

世界卫生组织（WHO）今天将武汉肺炎定名为COVID-19（2019年冠状病毒疾病）。这波疫情最先是从中国湖北省武汉市传出，目前已夺走超过1000条人命。

每年在西班牙巴塞隆纳举办的全球行动通讯大会（Mobile World Congress），通常都会吸引超过10万人参加，但今年出席率受到COVID-19疫情影响。

过去一周，也有许多大型科技公司退出，包括索尼（Sony）、瑞典的爱立信（Ericsson）、南韩巨擘乐金集团（LG Corp.）与日本最大行动通信业者NTT DoCoMo 公司，使得外界开始怀疑这场活动是否会取消。

全球行动通讯大会是科技业一大盛事，各大公司都会在活动上公布他们最新的设备与创新发展，今年大会将于24日到27日举行，中国通常都有5000到6000人参加。

英特尔（Intel）在声明中说：「我们所有员工及合作伙伴的安全与健康是我们的优先要务，我们已经退出今年的全球行动通讯大会。」

旗下有Instagram和WhatsApp的脸书（Facebook）在声明中说，由于COVID-19引发公共卫生风险，脸书退出在巴塞隆纳举办的全球行动通讯大会。

全球5大智慧型手机制造商之一Vivo也证实不会参加。

Vivo说，「有鉴于当前疫情，我们已决定不参加2020年全球行动通讯大会，或是这段时间在巴塞隆纳举行的相关活动」，并表示将延后公布最新手机商品。

美国网路设备跨国供应商思科（Cisco）在推特发布声明说，由于担忧COVID-19疫情，思科「做了退出（全球行动通讯大会）的艰难决定」。

目前，中国最大的智慧型手机制造商华为，以及其较小的竞争对手中兴通讯，仍准备参加全球行动通讯大会，并说他们的主管与员工在出席会议前将自我隔离两周。

中兴通讯也表示，他们的展场与设备会每天消毒，所有展位工作人员都是来自中国以外的国家，主要是欧洲。

根据主办单位全球行动通讯系统协会（GSMA），美国半导体公司辉达公司（NVIDIA Corp.）也取消出席。

全球行动通讯系统协会9日表示，将强化安全措施，以试图让展场人员安心，还将随时安排工作人员帮访客测量体温，并对来自中国的访客实施限制。

© 2020 AFP