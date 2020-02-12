新罕布什尔州初选 民主党老将杠上新秀

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（法新社新罕布什尔州康科德11日电） 美国新罕布什尔州总统初选今天登场，民主党阵营中，目前声势最高的是左派的桑德斯（Bernie Sanders）和年轻挑战者布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

民主党参选人们无不希望选情能在新罕布什尔州初选之后明朗化，尤其上星期率先展开初选的爱阿华州出现严重延误，经过数天计票才宣布结果，且居于领先位置的几位参选人票数都不分轩轾。

新罕布什尔州人口仅130万，在民主党总统提名战所占代表票数不到1%，但当地投票日期使得它在政治版图上有着超高影响力。

78岁佛蒙特州联邦参议员桑德斯全美民调数字一马当先，2016年就曾在紧邻佛蒙特州的新罕布什尔州初选击败过希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton），希望这次再度胜出，挤下印第安纳州南本德前市长布塔朱吉，取得令人信服的胜利。

尽管新罕布什尔州初选是桑德斯选战中所预料的一胜，38岁温和派的布塔朱吉亚军位置坐得很稳，支持度有可能自爱阿华州初选险胜之后暴冲。

布塔朱吉在最新的全美民调支持度仅10%，接下来几个人口更多元的关键州中，也未能赢得太多非裔选民的支持。

但专家认为，如果布塔朱吉在初选头两战均告捷，非裔选民这块关键投票族群将认真评估布塔朱吉的资格。（译者：蔡佳敏/核稿：张晓雯）

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