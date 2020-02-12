桑德斯赢得新州初选：这是川普完蛋的开始

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（法新社新罕布什尔州曼彻斯特11日电） 美国媒体预测民主党今天在新罕布什尔州的总统初选将由联邦参议员桑德斯胜出之后，桑德斯豪气地对川普撂下战帖：「在这里的胜利，就是川普完蛋的开始。」

根据近乎完成的计票结果，打着进步派旗号的桑德斯（Bernie Sanders）囊括26%票数，温和派的前印第安纳州南本德（South Bend）市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）24%排第2，联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）约20%得票率拿第3，联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）约9%得票率第4，拜登（Joe Biden）票数仅略高于8%。

国家广播公司（NBC）与美国广播公司（ABC）都称桑德斯胜出之后，桑德斯告诉欢呼的支持者：「让我们藉此机会，为今晚伟大的胜利感谢新罕布什尔州的民众。」

「在这里的胜利，就是川普完蛋的开始。」

数月来一直领先群雄的拜登先前在初选首站、爱阿华州党团会议投票表现惨淡之后，早就知道在新州的结果也不会太好看。

而今天仅排第5的表现，对77岁的拜登而言不啻更是沈重的一击。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP