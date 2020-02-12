武汉肺炎担忧趋缓 亚股多随美股收红

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（法新社香港12日电） 华尔街股市昨天收红，标准普尔和那斯达克指数再创历史新高，因此带动亚洲股市今天终场大多上涨。不过，对于武汉肺炎疫情带来的立即和长期影响，投资人感到忧喜参半。

世界卫生组织（WHO）昨天将武汉肺炎定名为2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。武汉肺炎去年底自中国湖北省武汉市向外扩散，迄今在全球造成超过1100人死亡，另有4万多起确诊病例，震惊各国股市。

部分人士担心，武汉肺炎疫情不仅会冲击中国总体经济成长，也会对许多跨国企业的营业利润造成影响。

不过，标准普尔和那斯达克指数昨天收盘再创历史新高，带动亚洲股市今天多收高。

万达（OANDA）亚太市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「虽然实体经济前景黯淡，但亚洲股市今天普遍收红。对于2019年冠状病毒疾病疫情的担忧已逐渐减退，亚洲多数地区股市追随华尔街涨势收高。」

香港恒生指数今天终场上涨239.78点或0.87%，收27823.66点，这是港股连续第2个交易日收高。上海综合指数上扬25.22点或0.87%，收2926.90点。深圳综合指数大涨27.31点或1.55%，收1785.33点。

东京股市日经225指数终场上涨175.23点或0.74%，收23861.21点。雪梨股市收涨0.47%，新加坡股市大涨1.51%。台北股市上涨0.94%。首尔和曼谷股市也双双收红。

但雅加达股市收盘下跌0.69%。吉隆坡股市下挫0.55%。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP