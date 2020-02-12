武汉肺炎疫情零件短缺 通用南韩生产线部分停工

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（法新社首尔12日电） 美国最大汽车制造商通用汽车公司（General Motors）供应链受到中国爆发的武汉肺炎疫情影响而中断，通用汽车南韩分支今天宣布下周部分生产线暂停运作。

疫情爆发至今，已经造成中国各地逾1100人死亡，确诊病例破4万4000例，疫情扩散20余国，全球已进入公共卫生紧急状态。

中国是全球最大商品出口国，当局已延长春节假期，并实施移动限制措施，试图将疫情控制住，此举已打乱包括汽车制造业在内所需零组件的供应。

通用汽车代表告诉法新社，由于来自中国的零件短缺，通用韩国公司（GM Korea）富平厂区两条组装线中的一条本月17、18日将暂时关闭；这条组装线每年可以生产40多万辆汽车。

通用韩国公司重度仰赖中国提供连结汽车内部复杂电子零件的线束。

不过通用韩国表示，由于中国方面「正在复工」，因此制造作业停工2天后可以立刻「恢复正常」。

日本汽车大厂日产（Nissan）本周稍早表示公司将自14日起暂停九州厂的生产作业到17日，同样也是因为中国零件供应短缺。

世界第5大汽车制造商南韩现代汽车公司（Hyundai Motor）和旗下起亚汽车（Kia）上周也宣布暂停蔚山厂区的生产作业。

现代汽车透过声明表示，本周将「逐步」恢复汽车生产作业，但恢复情形还是端看零件供应状况。现代汽车并没有提供全面复工的确切日期。

© 2020 AFP