波音警告 武汉肺炎疫情势必重创航空业

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（法新社新加坡12日电） 美国飞机制造商波音公司（Boeing）今天对致命的武汉肺炎疫情影响发出严正警告，表示这次疫情「毋庸置疑」将重创航空业和更广泛经济。

继先前宣告这波疫情为国际关注公共卫生紧急事件后，世界卫生组织（WHO）昨天将武汉肺炎定名为2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。武汉肺炎已在中国造成1100多人死亡，4万多人确诊，并扩散到20多国。

各国主要航空公司纷纷暂停往返中国的航班，甚至有好几个国家禁止中国旅客入境，中国当局也对重灾区实施封锁。

波音全球销售与行销部门资深副总裁莫尼尔（Ihssane Mounir）说：「全球有好几家航空公司限制往返中国的航班，那些都是收益。商业行程取消，货物也停止进出。」

「那将会冲击经济、冲击收益、冲击这些航空公司…这是毋庸置疑的。」

莫尼尔在新加坡出席亚洲最大航空展，由于受武汉肺炎疫情影响，有70多家国际参展商放弃参展，参观人数也减少。

新加坡已通报47起武汉肺炎确诊病例，并将「疾病爆发应对系统」（DORSCON）等级，从黄色调高到橘色警示，与2002-2003年严重急性呼吸道症候群（SARS）爆发时相同级别。由于橘色仅在最高级别的红色之下，代表目前疫情严重，疾病容易传播，但在新加坡还没有广泛传播或已受到控制。

© 2020 AFP