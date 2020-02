环团：化石燃料产生空污 致全球年损87兆元

广告 继续浏览后续

(法新社巴黎12日电) 今天公布的环境研究报告指出,化石燃料产生的空气污染,每天使全球损失80亿美元,约占全球国内生产毛额(GDP)3.3%。2018年全球总损失估达2.9兆美元(新台币87兆元)。

能源与清洁空气研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)及绿色和平组织东南亚分部(Greenpeace Southeast Asia)这份研究,是首度有人就全球燃烧石油、天然气与煤炭产生空污的代价进行评估。

报告指出:「我们发现中国大陆、美国和印度,因全球使用化石燃料产生空污而承受的代价最高。估计3国每年各损失9000亿、6000亿、1500亿美元。」

研究人员并发现,燃烧化石燃料产生的粒子,每年导致全球450万人提前死亡,其中中国占180万人、印度100万人。

世界卫生组织(WHO)估计每年有420万人因近地面空污而死,死因多半是心脏病、中风、肺癌和孩童急性呼吸道感染。这项最新数据与世卫的数值相近。

绿色和平组织东亚分部的洁净空气倡议人士孙�F宇(Minwoo Son,音译)说:「源于化石燃料的空污,对我们的健康和经济是种威胁,除夺走数百万人性命,还让我们损失数兆美元。」

「我们知道解决这项问题的方法,也就是改用再生能源、逐步淘汰汽柴油车,以及建立大众运输系统。」

这份44页报告除列出化石燃料制造空污带给各国的经济代价和早死人数,也依照不同污染物质的危害进行估算。

根据中间估计值,车辆与发电厂燃烧化石燃料时的副产品二氧化氮(NO2),每年带给全球3500亿美元的损失;臭氧则为3800亿美元。

