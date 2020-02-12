美国围堵华为恐破功 加拿大民众反对声浪消退

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（法新社渥太华11日电） 今天最新出炉的民调显示，加拿大国内反对采用中国科技大厂华为技术公司设备来建置5G无线网络的声浪正在消退。

美国政府先前警告，华为存有国安风险，应把华为排除在5G基础建设核心工程之外。

但根据雷德民意测验机构（Angus Reid Institute ）今天出炉的民调，仅56%加国民众支持禁用华为，低于去年底的69%。

加拿大2018年应美国要求逮捕过境的华为财务长孟晚舟之后，掀起了与中国的外交危机。

加国当局尚未决定是否禁用华为设备，但据传当地情治单位在这项议题上意见分歧；「环球邮报」（The Globe and Mail）昨天则称，军事领袖倾向封堵华为。

而前几周，英国和欧洲联盟（EU）相继祭出规范，允许华为有限度参与5G建置，但并未全面禁止华为参与「接近即时数据传输」（near-instantaneous data transfers）的新通讯网络设计工作。

美国政府认为华府构成国安风险的原因有二。一，华为创办人兼执行长任正非过去在中国人民解放军担任过工程师；二，中国2017年通过「情报法」，要求中国企业在国安事务方面配合政府。

华为驳斥华府提出的国安指控，还说美方拿不出相关证据。

但美国声称，北京当局可能会利用华为的商业据点来监听美国盟友，甚至切断网络，这恐让美国不得不停止与盟友分享情报。

美国与澳洲、英国、加拿大、纽西兰共组情报分享网络「五眼联盟」（Five Eyes），但各成员国对于是否要让华为提供5G系统设备存有歧异。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP