美国非急需手术1/5有额外费用 保险不给付

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿11日电） 研究人员今天表示，接受非急需外科手术的美国人中，每5人就有1人收到意外帐单，尽管手术项目在保险理赔范围内；而平均帐单金额约为2000美元。

这份刊登在「美国医学会期刊」（Journal of the American Medical Association）的研究报告说明，在美国医疗体系下，病患有多么难以事先得知自己的医疗费用总额，即使有充分保险也一样。

研究对象包括35万名病患，曾于2012年起5年多期间内，接受过较常见7种非急需性手术中的一种。由病患投保的公司提供研究人员施行手术的医院与医师所汇整的帐单。

这都属于保险「网内」（in-network）的医师和医院，意指他们事先已与保险机构协商过优惠费率。

尽管如此，仍有20.5%的手术费用高于预期。这些意外帐单跟参与病患手术、但不在保险给付网内的手术助理和麻醉师有关。部分意外费用则与手术并发症相关。

今年民主党争取总统大选提名的若干参选人赞成，将目前专供老年人与低收入户加保的公营医疗保险制度扩大，以适用于全民，理由之一就在意外医疗帐单。

© 2020 AFP