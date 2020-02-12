美祭出反托拉斯大刀 要查5科技巨擘10年来并购案

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（法新社华盛顿11日电） 美国联邦贸易委员会（FTC）今天表示，将深入检视5大科技公司在过去10年间所进行的并购案。主管单位此举可能开启美国反托拉斯调查大门。

法新社报导，联邦贸易委员会这项重磅宣告，可能就此对亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、脸书（Facebook）、微软（Microsoft），以及谷歌（Google）母公司Alphabet自2010年以来的并购案展开调查。

FTC声明指出，已责成5家司提供过去未申报反托拉斯主管单位的并购案相关资讯，交易期间自2010年1月1日到2019年12月31日。

核心经济产业由科技平台一手掌握情况下，外界要求审查的呼声愈来愈高，一些社运人士与政治人物也要求，不能让矽谷科技企业坐大而形成市场垄断。

不过，企图翻过往并购案旧帐的作法，引发反托拉斯专家在法律与执行面相关议题的讨论。

FTC说，将检查并购案当中是否「引起公平竞争疑虑」。

联邦贸易委员会主席塞门斯（Joe Simons）表示：「这项计画将授权贸委会进一步检视这个重要领域的并购案，评估联邦各主管单位是否充分注意到可能损及公平竞争的交易。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP