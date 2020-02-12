联准会主席：密切关注新型冠状病毒所造成全球风险

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（法新社华盛顿11日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天表示，将持续关注在中国爆发的2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情所造成的任何冲击。

法新社报导，新型冠状病毒疫情已导致逾1000人丧生、交通运输中断和企业店家停工停业，延误出货重要零组件给外国制造商。

鲍尔在国会作证时指出，联准会正「密切关注这种冠状病毒疫情发展，疫情可能导致中国出现混乱，并扩及全球其他地区经济」。

在美国央行主席半年一次向联邦众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）发表货币政策报告中，鲍尔以就业增加扎实和经济持续成长为由，乐观看待美国经济发展。

然而，他警告危机依然存在。

他告诉国会议员：「美国经济目前居于一个很好位置，表现良好。」但在这种荣景下却发生病毒疫情。

这种情形一定会打击中国和邻近国家经济，并影响亚欧贸易伙伴，问题在于是否对美国和全球经济带来「实质」和「持续」冲击。

「我们知道非常可能会对美国会造成一些影响，（但）我认为现在说还嫌太早。」

皮特森国际经济研究所中国问题专家罗迪（Nicholas R. Lardy）预测，第一季经济成长率恐大幅减缓至4%，但「对全年成长的不良效应将会小很多」。

然而罗迪说，病毒疫情仍将造成「全球经济可预见的冲击」。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP