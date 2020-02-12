西蒙斯率76人击沉快艇 完成本季第6次大三元

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（法新社费城11日电） 美国职篮NBA费城76人今天在主场出战洛杉矶快艇，近况火热的西蒙斯（Ben Simmons）挹注26分12篮板10助攻，完成本季第6次大三元，率队以110比103击沉快艇，笑纳3连胜。

76人明星中锋恩比德（Joel Embiid）近来在社群网站PO文引发争议，上场时遭球迷猛嘘，但他依然表现称职，缴出26分9篮板，李察逊（Josh Richardson）贡献21分，哈里斯（Tobias Harris）则攻下17分12篮板。76人本赛季主场累积25胜2败，为全联盟最佳。

快艇球星雷纳德（Kawhi Leonard）灌进全队最高30分外加9助攻，沙米特（Landry Shamet）进帐19分，莫里斯（Marcus Morris Sr.）和威廉斯（Lou Williams）分别缴出13分，乔治（Paul George）今天手感超冷，仅贡献11分，但有12篮板和5助攻。

上半场结束时，两队以54比54战成平手，第3节打完，76人以81比77领先快艇。雷纳德上半场为快艇砍下17分，西蒙斯则为76人贡献16分。

在终场前5分多钟，雷纳德将比数拉近至94比99，李察逊随即飙进一颗3分弹，将两队分差重新拉回8分。李察逊接着又完成一次3分打，让76人在终场前3分37秒享有11分领先优势，奠定胜基，终场以7分的优势撞翻快艇。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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