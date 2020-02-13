中国敦促生产口罩 尿布厂与富士康纷纷响应

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（法新社北京13日电） 中国亟需大量口罩对抗俗称武汉肺炎的致命2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，在官方敦促下，包括尿布业者新亿发、科技巨头富士康等纷纷加入生产口罩行列。

总部位于福建莆田的尿布生产商新亿发集团于农历年假期间，听见官方称中国需要大量的口罩来对抗致命的武汉肺炎，并需要工厂加入时，新亿发在两天后就改造了福建的一条生产线，供生产口罩。

新亿发集团沈姓副总裁接受电话访问时表示：「公司所有的员工现在都在做口罩。」他还说，这条产线一天可以产出60万个口罩，公司还在计画尽快改造其他的尿布产线。

报导说，当产能满载时，中国工厂一天可以生产约2000万个口罩，但中国国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农表示，截至2月11日，中国的口罩产能利用率只有94%。

夏农在2月11日的记者会上敦促产能尚未全开的公司应该尽快加紧脚步赶上。

新华网12日报导，中国的其他城市，例如有14家位于浙江宁波的成衣制造商计画在20天内生产100万个口罩。

中国汽车制造厂比亚迪在声明中表示，正计画防护用具的制造和设计，以生产口罩和消毒剂。期待至2月底，每天的产量能达到500万个口罩与5万瓶消毒剂。

其他加入口罩生产行列的还有通用汽车、上汽通用五菱、中国石化。

台湾科技巨头、苹果产品组装厂富士康上周也在社群媒体发文表示，已在深圳的工厂生产口罩，期待至2月底一天可以生产200万个。这些口罩将供应给自家员工并提供给有需要的外界。

© 2020 AFP