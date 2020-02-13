伏德风和记与TPG合并 澳洲法院认无垄断之虞

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（法新社雪梨13日电） 澳洲法院今天判决，电讯商澳洲伏德风和记和TPG电信（TPG Telecom）的百亿美元并购案不会威胁到公平竞争。法院这项判决将为两家公司的合并扫除障碍。

澳洲竞争及消费者保护委员会（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）先前阻挡两家公司这项150亿澳元（约100亿美元）合并案。

澳洲电讯业目前由澳洲电信公司（Telstra Corp.）、澳星（Optus）和澳洲伏德风和记（Vodafone Hutchison Australia）排名前三的大公司所主宰，TPG名列第4大。而在合并计画中，将由伏德风和记取得多数股分。

ACCC表示，委员会认为在目前澳洲电讯业集约化市场中，较小的TPG电信可望扮演一家「具创新与颠覆性」的行动电话供应商。但伏德风和记对ACCC提起诉讼。

联邦法院法官密道顿（John Middleton）在今天作出对伏德风和记有利的判决。

澳洲广播公司（ABC）引述密道顿指出，法院认为这项并购「不影响、或不太可能有妨害公平竞争的效果...并购案可以进行」。

澳洲伏德风和记执行长贝罗耶塔（Inaki Berroeta）表示，与TPG合并可提升公司的网路载量，并加速计划中5G网路的推出。

法新社报导，除非股东反对，或是ACCC提起上诉而暂停合并进程，并购案预期在2020年中完成。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP