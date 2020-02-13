制作寄生上流谈贫富差距 李美敬出生南韩最富有家族

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（法新社首尔13日电） 南韩电影「寄生上流」剧组上台受领第92届奥斯卡最佳影片奖时，本片执行制作人李美敬最后致词，她来自南韩最富有的家族。「寄生上流」是一部描述贫富差距现象的社会讽刺电影。

南韩导演奉俊昊（Bong Joon-ho）执导的「寄生上流」（Parasite）是奥斯卡史上首部获得最佳影片大奖的外语片，本片批评社会不平等现象，在南韩国内和国外都备受好评。

身为「寄生上流」执行制作人的李美敬（Miky Lee）是三星集团创办人李秉喆（Lee Byung-chul）的孙女。三星集团是南韩目前为止最大的家族大型企业集团（财阀），长期主导南韩经济发展状况。

李美敬也是CJ集团副董事长。CJ集团1990年代从三星集团独立出来，主要业务包括食品餐饮和娱乐传媒等。

毕业于美国哈佛大学的李美敬，曾参与制作奉俊昊执导的「杀人回忆」（Memories of Murder）、「非常母亲」（Mother）和「末日列车」（Snowpiercer）等电影。

李美敬在奥斯卡颁奖典礼致词时，感谢南韩爱看电影的民众「毫不犹豫给我们简单易懂的意见」，促使导演和创作者「继续挑战极限」。李美敬也感谢她的弟弟，也就是CJ集团董事长李在贤（Lee Jay-Hyun）。

研究电影与媒体的哈佛大学博士生裴卿允（Keung Yoon Bae）说，李美敬的发言「为寄生上流的颁奖季做了一个非常特别的结尾，当中谈到韩国整体社会与财阀集团间的寄生关系」。

© 2020 AFP