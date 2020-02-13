娜塔莉波曼披风致敬女同业 MeToo女星批作秀

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（法新社洛杉矶12日电） 娜塔莉波曼9日出席奥斯卡时，穿了件绣有女导演姓名的披风现身红毯，以此致敬女同业；#我也是（#MeToo）运动女星萝丝麦高文却不以为然，炮轰娜塔莉装模作样，只是作秀。

萝丝麦高文（Rose McGowan）今天在脸书贴文写道，娜塔莉波曼（Natalie Portman）在奥斯卡颁奖典礼的红毯穿着，「深深冒犯了我们这些真正在做事的人」。

萝丝麦高文还说：「我写这些是因为心里苦。」「我写这些是因为憎恶。」

萝丝麦高文说，娜塔莉波曼那袭绣上未入围女导演姓名的迪奥（Dior）长披风获得「主流媒体热烈吹捧」，但那不过是「一个女明星在装模作样，做做样子」罢了。

萝丝麦高文写道：「娜塔莉，你在非常漫长的生涯中只和两位女导演合作过，其中一个是你。」「你自己有制片公司，只雇了一位女导演，那就是你自己。」

娜塔莉波曼在对法新社发出的声明中认同萝丝麦高文的说法，认为自己不配被称为勇敢。

「我同意麦高文女士所说，我身穿绣有女性名字的衣着就是『勇敢』的说法并不正确。」「我会认为，勇敢这个词，更适合过去几周来承受极大压力，挺身指证哈维温斯坦（Harvey Weinstein）的女性。」

娜塔莉波曼指的是因性侵在纽约受审的好莱坞前金牌制片哈维温斯坦，而萝丝麦高文正是指控哈维温斯坦的女星之一。

娜塔莉波曼也坦承没和很多女导演工作过，她说希望和这些导演合作，也提及女性及少数族裔导演面临的挑战。

萝丝麦高文贴文说，娜塔莉波曼等人虽然对女性在电影业被忽视的情况表示不满，却没什么作为足以带来改变。

「你和你们那些人看清事实之前，帮我们大家一个忙，挂好你那刺绣的作秀服。它现在挂错了地方。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP