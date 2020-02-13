控管有害内容 英将设网路监管机构

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（法新社伦敦12日电） 英国政府今天表示，计划允许广播监管机构通讯管理局（Ofcom）监督网路内容，并在社群媒体巨擘未能移除线上危害时，祭出「巨额罚锾」。

媒体大臣摩根（Nicky Morgan）告诉英国国会，「打算指派」通讯管理局负责监督用户生成内容，但这个被英国媒体称为「首个网路监管机构」的扩大机关，缺乏下架冒犯贴文或封锁违反「管理义务」平台的权力。

摩根跟内政大臣巴特尔（Priti Patel）发表报告，提供通讯管理局能对「促进分享用户生成内容」的企业，「发出警告、通知及巨额罚锾的权力」。

这两位高阶大臣强调，她们同样意识到要尊重言论自由，并持续成为「支持科技政府」，所以「不会阻止成年人取得或发布合法内容，也不会要求企业移除合法内容的特定部分」。

「反之，新的监管架构将会要求相关企业，明确声明何为网站可接受的内容及行为，然后由平台落实执行。」

通讯管理局2002年成立，并在隔年开始正式监督电视及广播，但英国没有网路或社群媒体的官方监管机构，并正在寻找阻止儿童接触到有害网路内容的方式。

英国政府一年多来，一直针对相关提案谘询顶尖社群媒体经理。当局表示，现在将开始起草相应法规，并在未来几个月释出更多细节。

© 2020 AFP