武汉肺炎冲击全球石油需求 IEA估10年来首次下滑

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（法新社巴黎13日电） 国际能源总署（International Energy Agency，IEA）今天表示，武汉肺炎重创中国经济，影响遍及全世界，全球石油需求将出现逾10年来首次季下滑。

国际能源总署在最新月度报告指出：「受到2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）和中国经济大范围停摆的影响，全球石油需求遭严重冲击。」

报告提到：「目前预期2020年第一季的需求将年减43万5000桶，这是逾10年来第一次出现季度下滑」。

但国际能源总署仍预期，若武汉肺炎疫情受到控制后，今年石油需求仍可望成长。

武汉肺炎疫情延烧迫使中国采取诸多激烈手段，例如下令多座城市封城、延长农历春节假期，以试图遏止疫情扩散，只是这些作法也几乎瘫痪了中国经济的主要部分运作。

由于投资人对于中国官方能迅速控制疫情的信心有所成长，并认为经济冲击可能只是短暂的，这让各国股市近来反弹上涨。

但国际能源总署仍藉这次危机与2003年的严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情相比较，提醒各界不要过度轻忽自满。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP