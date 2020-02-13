武汉肺炎延烧 澳洲延长来自中国外籍人士入境禁令

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（法新社雪梨13日电） 澳洲当局为防堵武汉肺炎疫情，2月初宣布禁止来自中国的外籍人士入境，这项禁令原定15日到期，但澳洲政府今天表示，禁令到期后，将再延长至少一周。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天宣布，政府将在未来一周继续「限制近期曾造访中国大陆的外籍人士入境」，以保护澳洲民众让他们免于冠状病毒的危害。

莫里森还指出，澳洲当局每周都会决定是否进一步延长禁令。

澳洲政府2月1日宣布，从当天起只有「澳洲公民、澳洲居民、受抚养的家属、法定监护人或配偶」可获准从中国入境。

澳洲当局的最新决定对许多人造成冲击，其中包含澳洲旅游业者，以及希望返回澳洲展开新学年的成千上万名中国学生。

世界卫生组织（WHO）11日已将武汉肺炎定名为2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。

中国当局改变计算确诊病例数的方法后，官方的武汉肺炎确诊病例数和死亡人数暴增，引发各界担忧，疫情远比被报导出来的更加严重。

根据官方数据，武汉肺炎目前已在中国造成超过1350人死亡。WHO近来警告，疫情尚未达到高峰。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP