澳洲大火重灾区新南威尔斯州 所有野火均获控制

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（法新社雪梨13日电） 澳洲消防人员今天表示，在澳洲野火灾情最严重的新南威尔斯州（New South Wales），所有火势都已获得控制，意味多月来夺走全国33条人命的野火危机告终。

新南威尔斯州乡村消防局（Rural Fire Service）发言人告诉法新社：「截至今天下午，新南威尔斯州所有火势现在都已获得控制。」近期降雨帮助扑灭自去年9月起在东岸焚烧的大火，这是非常好的消息。

新南威尔斯州乡村消防局副局长罗杰斯（Rob Rogers）在推特影片中表示：「在历经极具毁灭性的火季后，新南威尔斯州所有火势如今都已获得控制，消防人员及居民在本季皆受尽苦难。」

罗杰斯还说：「并非所有火势都已扑灭，州内最南部地区仍有一些火灾，但所有火势都已获得控制，所以我们能真正专注于帮助人们重建。」

在澳洲东部及南部地区，大火烧毁逾1000万公顷土地，至少夺走33条人命，估计有10亿只动物死亡，并且摧毁逾2500栋房屋。

这场危机造成雪梨等大城数周笼罩在烟雾之中，使得城镇联外道路中断，军方为此部署人员拯救受困居民。

然而，澳洲近日下起30年来最大降雨，扑灭了最大的火势，未熄灭的火灾也获得控制。

© 2020 AFP