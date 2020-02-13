美总统大选民主党初选 最后一名非裔参选人退出

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（法新社华盛顿12日电） 美国麻萨诸塞州前州长派屈克今天宣布退出民主党总统候选人提名战，代表最后一名非裔参选人退出一度竞争激烈的民主党提名战。

派屈克（Deval Patrick）昨天在新罕布什尔州初选表现不理想。民主党逐州选出11月将代表民主党挑战总统川普的候选人，新罕布什尔州党团会议是初选第2站。

台裔企业家杨安泽昨天也退出选战，民主党初选非白人参选人目前只剩下来自夏威夷、具有萨摩亚血统的国会女议员加巴德（Tulsi Gabbard）。

派屈克在声明中说：「新罕布什尔昨晚的投票不足以帮助我们迈入下一阶段选举，所以我决定停止参选，即刻生效。」

民主党初选最初有28名参选人，其中包括7名少数族裔，但联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）、联邦参议员布克（Cory Booker）及拉丁裔德州圣安东尼奥市（San Antonio）前市长卡斯楚（Julian Castro）等知名非裔政治人物纷纷在上周爱阿华州初选前夕宣布退出选战。

目前维持参选的有加巴德、前副总统拜登（Joe Biden）、联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）、克罗布查（Amy Klobuchar）和桑德斯（Bernie Sanders），以及印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）、前纽约市长彭博（Michael Bloomberg）和对冲基金经理人、亿万富翁思特尔（Tom Steyer）共8人。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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