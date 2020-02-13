IMF预估：武汉肺炎对全球经济冲击有限

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（法新社华盛顿12日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，现在论定武汉肺炎疫情造成的经济损失仍为时过早，但她认为对全球经济成长应该只有「轻微」影响。

世界卫生组织（WHO）昨天将武汉肺炎定名为2019年冠状病毒疾病（COVID-19），疫情在中国已造成逾1350人丧命，且各界认为感染病毒致死人数将于本月稍晚达到高峰。

乔治艾娃告诉美国财经媒体CNBC，国际货币基金预期中国经济将出现「V形反弹」，也就是中国经济活动会先急剧下滑，随后迅速复苏，这代表对于全球其他地区可能只会形成轻微影响。

但乔治艾娃警告「现在做出预测仍言之过早」，她还说，相较2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情时，这次全球经济「没那么强劲」。

国际货币基金预测，今年中国经济成长率将达到6%，相较2003年则高达10%。

美国政府官员一如往常不愿做出预测，但认为武汉肺炎疫情对于美国经济的影响可能只是短暂的。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）今天告诉国会议员，「毫无疑问地，疫情对中国造成严重冲击」，但对美国经济来说，「我不认为冠状病毒带来的影响会延续超过今年」。

© 2020 AFP