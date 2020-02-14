中国因应武汉肺炎不够透明 白宫官员失望

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（法新社华盛顿13日电） 美国白宫高阶官员今天表示，中国在应对2019年冠状病毒疾病（COVID-19）危机时缺乏透明性，美国为此感到失望。

美国总统川普的经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）对记者表示：「我们有点失望未受邀（派遣专家团前往中国协助），也对中国方面缺乏透明性感到有点失望。」

川普上周才赞许中国国家主席习近平的政府对疫情的因应作为。根据中国官方数据，俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病已累积1367例死亡病例、超过6万人感染。

柯德洛说，中国方面未回应的问题越来越多，承诺进行的合作也没有要展开的迹象。

柯德洛表示：「习主席向川普总统保证中国正在努力，也会坦诚，会接受我们的协助。我们非常愿意与联合国及世界卫生组织（WHO）合作，但他们不允许。我不知道他们的动机是什么。我确知显然有越来越多人在那里受苦。」

他还问：「中国共产党机关真的对我们说实话吗？」

柯德洛预测，这波疫情对美国的经济冲击会很小，但也说，对新型冠状病毒的恐惧会制造不确定性，「如果我们拿不到中国的正确资讯，就很难做出恰当的评估」。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP