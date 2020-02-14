武汉肺炎延烧 ICAO：航空业首季损失恐达1500亿元

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（法新社13日电） 国际民航组织（ICAO）今天表示，2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情，可能造成全球航空业第1季营收减少40亿至50亿美元（约新台币1200亿至1500亿元）。

隶属联合国（UN）的国际民航组织指出，全球已有70家航空公司停止所有往返中国航班，另有50家航空公司减少往返中国航班。

国际民航组织说，根据初步估计，这代表今年第1季全球搭机旅客将较原本预期减少近2000万人次，相当于航空业营收可能损失最多50亿美元。

武汉肺炎已在中国造成1483人死亡，超过6万4600例确诊。其他约30个国家或地区也出现近600例确诊。

国际民航组织还说，第1季中国搭机旅客减少，看来将对日本打击最大，日本观光收入可能损失12亿9000万美元（约新台币387亿元）。其次是泰国观光业，损失恐达11亿5000万美元（约新台币345亿元）。

国际民航组织表示，2019年冠状病毒疾病对航空业的冲击，预期将大过2002至2003年的严重急性呼吸道症候群（SARS），原因是这次取消航班的范围更广。（译者：黄靖贻/核稿：张正芊）

© 2020 AFP