美国总统大选口水战升高 川普和彭博互讥鲁蛇小丑

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（法新社纽约13日电） 随着积极争取民主党提名竞选总统的前纽约市长彭博民调攀升，美国总统川普和彭博之间的口水战升高，互讥对方「鲁蛇」和「小丑」。

在这两位纽约富豪的最新口水战中，川普批评彭博（Michael Bloomberg）是「鲁蛇」，彭博则反讥川普是「马戏团小丑」。

摆脱国会弹劾阴影的川普连日来紧咬着有数十年交情的彭博不放。

彭博身高约173公分，被198公分的川普一再拿来做文章，称他「小彭博」。

川普推文批彭博：「小彭博是鲁蛇，万贯家财却不能辩论，而且零存在感。你们等着瞧。」

川普11日指控彭博是种族主义者，转推2015年一段录音档。档案中，彭博捍卫自己任职纽约市长期间锁定非白人的「拦截盘查」（Stop-and-Frisk）政策。彭博去年11月宣布参选前几天，才对这项警察执法政策道歉。

拥有560亿美元身家的彭博今天推文反击：「＠川普：我们在纽约有不少共同朋友。他们背地里讥笑你，说你是马戏团的愚蠢小丑。」

「他们清楚你继承一大笔财产，却因愚蠢的交易和自身的无能而保不住。我有纪录且有资源可以打败你。」

目前为止，彭博已经砸下超过2亿6000万美元竞选，民调声望逐渐攀升。近期的全国性民调显示彭博名列第三，仅次于联邦参议员桑德斯（（Bernie Sanders）和前副总统拜登（Joseph Biden）。

© 2020 AFP