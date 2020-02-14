美法官挡下微软国防部云端合约

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（法新社旧金山13日电） 美国联邦法官今天暂时挡下国防部把一项高达100亿美元的军事云端运算合约授予微软公司。亚马逊声称这项合约在过程中受到政治力影响。

根据判决摘要，联邦法官康贝尔史密斯（Patricia Campbell-Smith）今天应亚马逊的要求发布初步禁制令，挡下国防部这项名为「联合组织防卫基础」计画（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）合约。

亚马逊表示，他们之所以会被排除在这项合约之外，是因为美国总统川普和亚马逊及执行长贝佐斯（Jeff Bezos）之间的宿怨。

亚马逊要求总统川普和其他高层官员，就授予微软这项为期10年的合约出面作证。

国防部发言人表示：「我们对于今天的判决感到失望，认为此举不当延宕国防部现代化战略，并剥夺我们战士急需的能力。」

「联合组织防卫基础」计画的最终目的在让所有美军单位透过同一系统分享讯息，在人工智慧（AI）协助下即时搜寻资料。

微软则表示：「我们对国防部有信心，相信事实将证明他们在经过详细完整且公平的过程后，决定微软最能符合战士的需要。」

© 2020 AFP