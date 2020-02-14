虽忧武汉肺炎疫情 亚股涨多跌少

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（法新社香港14日电） 由于难以确定中国武汉肺炎疫情是否比当局所通报严重，亚洲投资人今天对疫情感到紧张，但相较于昨天市场普遍收黑，今天亚股多半反弹。

中国2019年冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数及确诊病例数昨天大幅增加，让外界更加怀疑北京隐匿真实疫情规模。然而市场的担心今天转为困惑，因为中国当局表示某些死亡病例不慎重复计算，而将相关数字调降。

不过随着越南封村隔离1万多人，以及日本传出首起死亡病例，市场产生了一种不确定性。

金融服务公司AxiCorp的殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市场仍有些忧虑挥之不去，有如乌云笼罩，惟恐还是可能出现令人意外的复发性群聚感染。只是这种严重性和市场对风险的规避不致于到上周五那种程度。」

因为担心疫情对经济造成的影响，日本日经225指数下跌0.59%，收23687.59点。东证一部指数下挫10.21 点或0.60%，收1702.87点。

上海证券交易所综合指数开盘下跌，收盘时上涨0.38%，来到2917.01点。香港恒生指数开盘下跌0.11%，最后收高0.31%，来到27815.6点。

雪梨股市收涨0.38%、首尔股市收盘也上扬0.48%，台北股市则收高0.2%。

© 2020 AFP