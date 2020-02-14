陷偷暗号丑闻 太空人布里格曼与阿图维致歉

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（法新社休士顿13日电） 美国职棒大联盟MLB休士顿太空人2017年世界大赛冠军之名蒙尘，因为他们有使用高科技窃取对手暗号的丑闻，阵中球星布里格曼和阿图维今天也为此道歉。

这两名太空人打者和老板克兰（Jim Crane）所谈到的偷暗号丑闻，是以中外野的摄影机，非法近距离监看对手，球员再透过敲打垃圾桶的方式，让打者知道接下来将面临什么种类的来球。

在太空人2017年与洛杉矶道奇世界大赛，关键第5战的第10局敲出致胜一垒安打的布里格曼（Alex Bregman）说：「我对我的球队、球团、我本人所做的决定感到抱歉。」

「我希望能重获棒球迷的信任。」

美国联盟2017年的年度最有价值球员（MVP）阿图维（Jose Altuve）说：「对2017年发生的事，整个太空人球团、球队都觉得很糟。」

「我们尤其对于球迷、对于棒球比赛带来的冲击感到懊悔，我们的球队下定决心要往前看，努力比赛，并在2020年把冠军带回休士顿。」

MLB针对此案的调查结果出炉后，对太空人总教练辛区（AJ Hinch）、总经理鲁诺（Jeff Luhnow）处以1年的禁赛，两人也在之后，被试着捍卫太空人冠军头衔的克兰开除。

克兰说：「我们的看法是，这不影响比赛，我们是支好球队，我们赢得世界大赛，我们会让一切告一段落。」

克兰已经换掉了球队的总经理，并雇用资深的贝克（Dusty Baker）担任新的总教练。他们昨天在球队于季前的投捕训练营报到时，和球员有过一番谈话。

克兰说：「我要再表达一次，我们的球队针对所发生的事十分遗憾。我要再重复一次，在我的监督下，这样的事绝不会再发生了。」

这次的丑闻是前太空人投手费尔斯（Mike Fiers）所揭发，导致MLB对太空人开罚500万美元（约新台币1亿5000万元），并取消2020年和2021年选秀会前两轮的选秀资格。

此外，过去曾担任太空人板凳教练的柯拉（Alex Cora），在掌波士顿红袜兵符后，2018年率红袜击败洛杉矶道奇，拿下世界大赛冠军，他因为这次的事件而被开除。关于红袜也可能窃取对手暗号的调查正在进行。

同样受此事影响的，还有前太空人打者贝尔川（Carlos Beltran），他被指在退休前，于偷暗号事件中扮演领导角色。他虽和纽约大都会签下合约，但在尚未执教任何一场比赛的情况下，就被大都会开除。

© 2020 AFP