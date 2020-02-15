前美国总统欧巴马关注 NBA怪物状元威廉森狂喜

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（法新社芝加哥14日电） 美国职篮NBA纽奥良鹈鹕的「怪物状元」威廉森（Zion Williamson）今天发现，前美国总统欧巴马（Barack Obama）是他忠实支持者之一，这让他感到欣喜若狂。

这次在芝加哥进行的NBA明星赛系列活动期间，欧巴马于新秀挑战赛（Rising Stars）前与威廉森聊了一下，而欧巴马对威廉森的认识之深，让这位天才好手印象深刻。

威廉森说：「他说我打得很好…说实话，那正是我所需要听到的。」

鹈鹕昨天以118比123败给奥克拉荷马雷霆，当时威廉森攻下生涯新高32分，在10场比赛中共获221分，和前NBA球星欧尼尔（Shaquille O'Neal）、艾佛森（Allen Iverson）一样，成为能在NBA生涯前10战拿下至少200分的球员之一。

威廉森称欧巴马对他说：「生涯新高32分」，威廉森表示：「因为他持续关注我们，我得向他致敬，他了解我们，知道我们的数据，我真的对他充满敬意。」

威廉森表示，欧巴马甚至还谈到他最近的比赛，并让自己有那种「你有在持续关注我？我才19岁耶，你明明有很多超级明星可以去关注」的感觉。

欧巴马也告诉达拉斯独行侠明星后卫唐西奇（Luka Doncic）说：「你打得太好了」，并让另一位明星赛先发球员、亚特兰大老鹰杨恩（Trae Young）留下深刻印象。

杨恩表示：「他很爱看我打球，他一直都在看我的比赛，他告诉我老鹰队未来会变成什么样子，他知道那些关于我的各种事情，这真是太疯狂了。」（译者：李晋纬/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP