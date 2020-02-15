叙利亚军用直升机 一周内两度遭飞弹击落

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（法新社大马士革14日电） 一架叙利亚军用直升机今天在叙利亚西北部的最后一个主要叛军据点上空被击落，这是叙利亚与土耳其近一周局势紧张的第2起类似事故。

土耳其部队与俄罗斯支持的政府军在事故发生区域已多次起冲突，有鉴于此，美国政府敦促土耳其向西方盟友寻求协助。

自去年12月以来，叙利亚及俄罗斯部队在范围不断缩小的西北部地区发起致命进攻，今天造成9名平民丧生。

叙利亚官方的叙利亚新闻社（SANA）报导：「（本地时间）约下午1时40分，我方一架军用直升机在阿勒坡（Aleppo）西方乡村被一枚恶意飞弹击中，飞机坠毁，机上所有人员丧生。」

叙利亚新闻社表示，直升机是在乌鲁姆库布拉镇（Urum al-Kubra）附近被击落，这座城镇由土耳其支持的叛军掌管，但报导未提到飞弹是由哪一方发射。

土耳其支持的「民族解放阵线」（National Liberation Front）叛军团体在通讯软体Telegram发布声明，自称对此事故负责。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，机上两名飞行员都死亡；法新社记者也看到了直升机破碎的残骸及一名飞行员染血的工作服。

3天前，也有一架叙利亚军用直升机在伊德利布省（Idlib）被击落，至少3名机组员死亡。土耳其媒体将这起攻击归咎于叛军，但人权了望台组织表示，土耳其军队在伊德利布市东南方的卡米纳斯村（Qaminas）上空向直升机发射火箭。土耳其并未承认发动攻击。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP