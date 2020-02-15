曼城禁止参与欧战两季 瓜迪欧拉动向受关注

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（法新社伦敦14日法电）欧洲足球总会（UEFA）今天以违反财政公平竞争，禁止英超曼城参加欧冠（Champions League）、欧霸（Europa League）等赛事两季，曼城总教练瓜迪欧拉去留备受瞩目。

UEFA规定，球团不得无限度砸钱，必须将亏损控制在一定门槛，以免豪门竞相「用钱堆冠军」。曼城被踢爆违反财政公平规定，2012到2016年间向UEFA虚报赞助商收益。

除被禁赛两季外，曼城还得挨罚3000万欧元（近10亿新台币）。曼城则立刻宣布要向体育仲裁法庭（CAS）申诉。

由于英超前4强可直接晋级欧冠小组赛，本季排在英超第二的曼城被禁，代表这季英超老五可以直接进到2020-21欧冠小组赛。

此案也可能冲击到曼城主帅瓜迪欧拉（Pep Guardiola）动向。瓜迪欧拉上月表示若没能在本季欧冠16赛打败皇马晋级就走人，加上他2016年被曼城网罗的合约理有跳脱条款，瓜帅更有理由离开两年不能踢欧战的曼城，一些大咖球星也可能想弃船。

不过这也不是曼城第一次违反公平财政竞争规定。2014年5月曼城就曾为此挨罚6000万欧元，且得缩减阵容踢当时的欧冠。

© 2020 AFP