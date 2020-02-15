武汉肺炎疫情延烧 居家运动正夯 推拿师在家跑66公里

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（法新社香港15日电） 正当中国遭受武汉肺炎冲击，人们被关在室内并努力地维持体态之时，热衷跑步的推拿师潘善粗在小小的公寓里花了逾6小时跑了一场66公里的「超级马拉松」。

中国受2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情冲击之最，导致逾1500人死亡。于此同时，因为官方积极鼓励人们运动对抗武汉肺炎，中国掀起一阵健康热。

因为体育馆没开，这些被要求待在室内的14亿人开始互相较劲可以举起多少瓶水，可以背着小孩做多少个伏地挺身，还有可以在自家大楼爬几层楼。

44岁的潘善粗轻松赢得这场非正式比赛的金牌，他说自己在家花6小时41分钟跑了66公里。他还秀出追踪数据作证，与他在公寓里反覆绕着家具跑的影片。

潘善粗透过电话在杭州受访时表示：「一开始我感到有点晕，但当你绕了很多圈以后，你就习惯了。跑步会跑上瘾，如果很长一段时间没有跑的话，腿就会痒。」

此外，潘善粗还开直播在浴室定点跑了30公里，藉此激励过去两周同样被关在家的人们。

推拿师潘善粗说：「我和其他人在群组里讨论，这场疫情结束后最想做什么事情，有些人说他们要去大吃一顿，我说我要去户外跑100公里。」（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP