马利中部遇袭40人丧生 疑似族群冲突

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（法新社马利巴马科14日电） 马利当局今天表示，该国中部地区发生一连串攻击，导致40人丧生，包括9名士兵。在这个深陷困境的地区，多数死亡是族群间暴力所引起。

马利政府指出，中部地区奥戈萨古村（Ogossagou）发生攻击，有31人遭到杀害，导致这个村庄的死亡人数再次上升。

奥戈萨古村主要住着游牧民族富拉尼人（Fulani）。去年3月，当地曾发生屠杀，造成160人死亡，耕猎民族多贡族（Dogon）民兵被视为是幕后黑手。

村长巴瑞（Aly Ousmane Barry）告诉法新社，这次新攻击是由大约30名枪手所发动。他表示：「小屋及作物遭到焚毁，牲口遭烧死或带走。」他郑重宣告，政府将找出行凶者。

一名匿名地方官员在早些时候指出，有28人失纵。他指责这起攻击是由一个多贡族狩猎团体发动，但他的断言可能无法获得独立证实。

这名官员与巴瑞都表示，在政府军队撤离该地区后，攻击者在数小时内趁虚而入。

马利军方指出，马利北部加奥（Gao）地区今晚发生袭击，导致8名马利士兵死亡，另有4人受伤。

安全官员指称，马利中部蒙多罗镇（Mondoro）一处军营今天也发生攻击，有1名士兵丧生。

© 2020 AFP