2020篮球名人堂决选名单 Kobe邓肯贾奈特入围

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（法新社纽约14日电） 上个月因为直升机坠机意外身亡的前洛杉矶湖人传奇球星布莱恩，生前无数经典时刻令人难忘，并5度拿下美国职篮NBA总冠军，今天入围2020年篮球名人堂8人决选名单。

布莱恩（Kobe Bryant）曾18次获选参加明星赛，在具名人堂（Hall of Fame）入选资格的第一年，就被认为能够入主位于美国麻州春田市（Springfield）的神圣殿堂，跻身这项运动不朽人物之林。

今年获选进入名人堂的名单，将于4月4日在亚特兰大举行全美大学体育联盟（NCAA）男篮4强赛的时候公布。最终结果由24名荣誉委员会决定，候选人须获18票才能进入名人堂。

名人堂的入主仪式将于8月28到30日在春田市举行。

其他入围最终决选名单的球员，还有曾15度获选参加明星赛、3度夺下总冠军赛最有价值球员（MVP）的邓肯（Tim Duncan）；曾15度获选参加明星赛、9次获选年度防守第一队的贾奈特（Kevin Garnett）；曾夺得4面奥运金牌的美国女子职篮WNBA球星凯钦丝（Tamika Catchings）。

法新社报导，41岁的布莱恩和他的女儿吉安娜（Gianna Bryant）及其他7人坠机死亡悲剧，对名人堂的票选产生了影响。

名人堂主席柯兰基罗（Jerry Colangelo）说：「我们知道本届有可能是历来最具历史性的一届。」

「布莱恩的骤逝，让我们深陷哀思，我们很荣幸能彰显他的传奇，同时也表扬其他7位对篮球界意义重大的人物。」

「我们要恭喜入围最终名单的人，也要恭喜一路支持他们的人，我们很期待于NCAA男篮赛4强赛期间，宣布2020年名人堂得主。」

© 2020 AFP