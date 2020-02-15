MLB太空人为偷暗号致歉 苦主轰诚意不足

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（法新社洛杉矶14日电） 美国职棒大联盟MLB休士顿太空人为2017年偷暗号丑闻致歉，但苦主之一，MLB国家联盟年度最有价值球员（MVP）贝林格（Cody Bellinger）怒轰诚意不足，并说MLB祭出的处罚过轻。

MLB经过调查，确定太空人有窃取对手暗号的作弊行为，因此对太空人开罚500万美元（约新台币1亿5000万元），撤销2020年和2021年选秀会前两轮选秀资格，太空人总教练辛区（AJ Hinch）、总经理鲁诺（Jeff Luhnow）禁赛1年。

由于风波延烧，太空人球星阿图维（Jose Altuve）、布里格曼（Alex Bregman）及老板克兰（Jim Crane）13日正式公开致歉，但克兰的一席话再度引发众怒。

克兰昨天说「我们的看法是，这（指偷暗号）不影响比赛，我们是支好球队，我们赢得世界大赛，我们会让一切告一段落。」

这番说法让苦主之一洛杉矶道奇的贝林格十分火大，贝林格说：「我觉得道歉毫无意义，我认为克兰的歉意太弱了，我认为MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）的处罚也太轻，我要讲的是，这些家伙作弊了3年。」

贝林格还炮轰阿图维说：「我觉得人们没意识到阿图维2017年从（纽约洋基的）贾吉（Aaron Judge）手中偷走了年度MVP奖项，众所皆知的只是他们（指太空人）从我们手中偷走了（冠军）戒指。」

2017年是贝林格的新秀年，当年他所属的道奇在世界大赛败给太空人。虽然MLB调查结果出炉，证实太空人确实有偷暗号的作弊行为，但曼佛瑞德并未打算更动太空人的冠军头衔。

贝林格也将炮火对准太空人，质疑阿图维2019年美联冠军赛挥出的致胜全垒打。阿图维在挥出那支全垒打后，似乎不想让他的球衣被扯掉，而有传言指他在球衣下藏了蜂鸣器藉此作弊，但他本人否认指控。

贝林格说：「我不明白为什么有人从（纽约洋基终结者）柴普曼（Aroldis Chapman）手中击出再见全垒打、让球队闯进世界大赛后，会有好像『不要扯掉我的球衣』的感觉，且要先回休息室换衣服再回到场上接受采访，这对我来说很不合理。」

© 2020 AFP