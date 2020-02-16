川普弹劾案落幕 乌克兰总统盼与美揭新页

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（法新社慕尼黑15日电） 美国总统川普弹劾丑闻在美国与乌克兰外交关系上留下印记，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，如今弹劾案落幕，他希望能访问华府，为两国关系翻开新页。

泽伦斯基不愿自己与川普的一通电话，而被卷入华府政治斗争核心中。因为这通电话，美国民主党指控川普滥权扣住对乌克兰军事援助，想施压乌克兰对民主党籍前副总统拜登（Joe Biden）展开贪腐调查，而拜登可能在2020年总统大选成为川普的对手。

泽伦斯基今天在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）中表示：「弹劾案这出肥皂剧全剧落幕后，我希望能访问（华府），为两国关系翻开全新的一页。」

法新社报导，泽伦斯基已邀请川普访问首都基辅，但华府目前尚未安排泽伦斯基的访问行程。

泽伦斯基对在场各国高阶安全官员说：「在他邀约我之前，我准备好先招待他。」语毕，现场一阵掌声。

乌克兰外交部长普里斯泰科（Vadym Prystaiko）今天表示，俄罗斯强权再起之际，美国是乌克兰至关重要的同盟，而川普弹劾案对双方关系已造成影响。

普里斯泰科也出席慕尼黑安全会议，他告诉媒体说：「在美国联邦参议院表决宣告川普无罪之后，仍有一些事情尚未解决。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP