武汉肺炎来袭 重创东南亚旅游业

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（法新社寮国龙坡邦16日电） 大象公园没人造访、市场古玩卖不出去、嘟嘟车停在路旁乏人问津：受武汉肺炎疫情影响，中国游客骤减，东南亚旅游业正面临数以十亿美元计的损失。

由于中国游客入出境受限，连带影响到东南亚观光业，从寮国北部的龙坡邦（Luang Prabang），到泰国巴达雅（Pattaya）、越南会安（Hoi An）、柬埔寨赌城施亚努市（Sihanoukville），观光收入莫不大幅减少。

龙坡邦果昔摊47岁小贩翁涛（Ong Tau, 译音）受访表示：「中国封了从云南来的路之后，我们10天没看到一个中国人来了。」

「生意掉了2至3成...之后还会更惨。」

中国人是全球最大的游客来源，在全球疫情延烧当下，中国游客留在国内，对导游、商场员工和餐厅服务人员感受最深。

龙坡邦的导游Tee说：「我朋友失去4、5个大团... 原本这段淡季就靠他们了。」

游客骤减重创泰国，旅游当局表示，中国游客原本1个月可近100万人次，今年2月至今却已骤减9成。

世界卫生组织（WHO）已将武汉肺炎定名为2019年冠状病毒疾病（COVID－19）。

© 2020 AFP