涉散布马克宏盟友不雅影片 幕后黑手另案被捕

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（法新社巴黎15日电） 法国巴黎检察署表示，自称放出法国知名政治人物不雅影片、备受争议的俄罗斯行为艺术家帕伦斯基今天遭警方逮捕。他被捕是因另一起暴力行为，与散布不雅影片无关。

前来法国寻求政治庇护的帕伦斯基（Pyotr Pavlensky）是因涉嫌在去年12月31日犯下「持械暴力事件」，遭警方逮捕侦讯。

检方强调，这起「持械暴力事件」与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）钦点的巴黎市长参选人葛里沃（Benjamin Griveaux）不雅片外流事件无关。

35岁的帕伦斯基把葛里沃的不雅影片放上网路，引发轩然大波，也导致葛里沃被迫退出选战。

检方今天稍晚表示，42岁的葛里沃控告帕伦斯基散布不雅影片，此案已展开调查。

帕伦斯基昨天告诉法新社，他把葛里沃的性爱片放上网，是为凸显葛里沃的「伪善」。

帕伦斯基争议行径不断，2013年他在莫斯科红场（Red Square）用钉子把自己的阴囊钉在地上，因此跃上国际媒体头条。两年后，他纵火焚烧俄罗斯联邦安全局（FSB）总部大门，再一次登上新闻版面。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP