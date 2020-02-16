美国推智慧型手机投票 批评者忧骇客暗中动手脚

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（法新社华盛顿15日电） 尽管安全疑虑依旧存在，美国西维吉尼亚州身障居民及海外军人今年总统大选将能透过智慧型手机投票，是推动投票便利性的最新发展。

电子投票引发愈多关注，资安专家就愈担心这类系统遭骇客入侵或被人动手脚的弱点，进而影响选举结果的可信度。

驻扎海外的西维吉尼亚州军人，2018年首次透过由区块链驱动的手机应用程式（App）Voatz在智慧型手机上投票。这款App现在也在科罗拉多州、犹他州、俄勒冈州和华盛顿州的部份选举中进行测试。

西维吉尼亚州日前将这项计画扩及身障人士族群。

麻省理工学院（MIT）研究人员13日公布报告，揭露Voatz弱点。报告说，Voatz的弱点不仅导致选票可能遭人窜改，攻击者也能取得用户的隐密选票。

Voatz则称MIT的这项研究「有瑕疵」，表示研究人员使用的是旧版App，版本如今已经更新了27次。

MIT研究人员史派克特（Michael Specter）、柯培尔（James Koppel）和魏兹纳（Daniel Weitzner）昨天出面力挺研究结果，称研究所用的App是近期的版本。

3人表示，不确定因素无法排除情况下，选务官员应该「放弃立即使用这款App」。

手机投票支持者则主张这种投票方式较有效率，也更具便利性，加惠驻外美军、年长者和其他无法前往投票所的选民。

日前退出民主党总统初选的杨安泽支持用手机投票的构想，他说：「美国选民应该可以透过行动装置投票，并透过区块链技术进行验证工作。」

全球已有部分地区实施网路投票，其中以爱沙尼亚最为出名，但在网路安全隐忧和爱阿华州民主党初选因App计票出现严重延宕情况下，让人不免担心智慧型手机投票的可行性。

而线上投票，包括智慧型手机投票，最大的障碍在于，既要确保选票隐密性，同时又要验证选民身分，并防止遭人作票。

普林斯顿大学（Princeton University）电脑科学系教授、国家科学院（National Academy of Sciences ）研究小组成员艾培尔（Andrew Appel）点出，「网路投票安全性无法用任何已知科技加以维护」。

他说，评估线上选票的其中一个问题在于，无法分辨出是否有骇客入侵，「并没有实际方式来验证这张票是以正确方式被记录下来」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP