IMF：冠状病毒疾病恐伤害今年全球经济成长

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（法新社杜拜16日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃今天表示，武汉肺炎疫情可能伤害今年全球经济成长，且全世界应该担忧不确定性带来的「疲软经济成长」。

乔治艾娃（Kristalina Georgieva）在阿拉伯联合大公国城市杜拜（Dubai）举行的「全球女性论坛」（Global Women's Forum）上说：「（全球经济成长率）可能下修，我们仍希望减幅介于0.1至0.2个百分点。」

乔治艾娃还说，俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）总体冲击程度，将取决于疫情能多快获控制。「我建议大家不要太快下结论。目前仍存在很大不确定性。」武汉肺炎已夺走超过1600条人命。

国际货币基金1月发布的最新「世界经济展望」（World Economic Outlook）报告，将今年全球经济成长率预估下修0.1个百分点至3.3%。去年全球经济成长率为2.9%，是10年来最低纪录。

乔治艾娃表示，现在评估疫情的全面影响还「太早」，但她承认旅游业和运输业已受到影响。

不过乔治艾娃也说，若疫情「迅速获得控制，（全球经济成长）可能急速下滑后非常迅速反弹」，呈现所谓V形走势。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP