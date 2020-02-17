专家团抵中国商议武汉肺炎 世卫秘书长称疫情走向难料

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（法新社北京17日电） 世界卫生组织（WHO）昨夜表示，国际专家团队已开始与中国专家会谈武汉肺炎疫情，而疫情未来走向难以预测。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在推特上写说：「参与世卫领导与中国联合任务的国际专家今天已抵达北京并与中国专家首次会谈。」

推文还说：「我们期盼这次极其重要的合作有助全球了解2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。」世卫已于11日将武汉肺炎定名为2019年冠状病毒疾病。

中国官方今天通报武汉肺炎疫情数字，16日中国大陆新增确诊2048例及死亡105例。自去年底疫情爆发至16日午夜，中国大陆累计死亡病例1770例，累计确诊病例7万548例。

从数字上来看，新增病例数在连续3天减少后略有上升，全球持续高度关切疫情。美国昨天表示，在日本横滨港外检疫隔离的邮轮钻石公主号，已有40名美国人感染武汉肺炎，全船有355起确诊病例。台湾也传出首起死亡病例，为中国大陆境外第5起死亡病例，其他4例分别在菲律宾、香港、日本和法国。

而在疫情重灾区中国湖北省，16日新增死亡病例100例，新增数连续第4天下降。其他地区截至15日新增病例数连续12天下滑。

中国国家卫生健康委员会发言人米锋昨天表示，这些数字是中国逐渐控制疫情的迹象之一。他告诉媒体，以上变化说明，中国各地的疫情防控效果已经显现。

谭德塞在访问巴基斯坦途中对中国「巨大的努力」表达信心，表示将有助于逐渐减缓疫情。但他也警告，将难以预测疫情走向。

他在慕尼黑安全会议上说：「我们请各国政府、企业和新闻机构与我们合作，发出适当级别的警报，而不是煽动歇斯底里的情绪。」

© 2020 AFP