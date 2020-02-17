丹尼斯风暴袭英酿一死 南威尔斯洪灾红色警戒

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（法新社伦敦16日电） 丹尼斯风暴（Storm Dennis）横扫英国，强风与洪水为患，当局调派军队协助救灾。风暴更造成一名男子落水丧命。

警方表示，这名男子在南威尔斯地区，掉入塔维河（River Tawe），被发现时已气绝身亡。

丹尼斯风暴也袭击法国多数地区，在西北部约有6万人受到停电与交通中断影响。

英国政府气象单位针对南威尔斯地区发布罕见红色警戒，并表示，有「受到洪灾重大冲击」的风险，包括水流湍急危及生命安全，以及洪水扩大可能损及财产，造成道路封闭。

当局今天发布多达594处的洪水警示与警戒，创史上纪录，警戒范围从苏格兰的特韦德河（River Tweed）到英格兰西南部的康瓦尔（Cornwall）。

在南威尔斯的阿贝达隆（Aberdaron）风速超过每小时150公里。社群媒体流传的照片显示，附近的塔夫河（River Taff）溃堤；而在波伊斯（Powys），救难人员紧急救出困在家宅中的民众。

英国航空（British Airways）与易捷航空（easyJet）证实班机已经停飞。网路上的一段影片显示，一架庞大的空巴（Airbus）A380型飞机在强风下惊险降落。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP