丹尼斯风暴重创英法等地 复原工作展开

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（法新社伦敦17日电） 丹尼斯风暴周末横扫英国，大范围洪水及强风让气象单位罕见发布「危及性命」警告，法国部分地区也受害。清理工作今天展开。英国政府派军队前往英格兰北部，协助灾后复原工作。

丹尼斯风暴（Storm Dennis）来袭，英国部分地区48小时内降下超过1个月雨量，数以百计洪水警告仍未解除，包括英格兰西部伍斯特郡（Worcestershire）蒂木河（Teme）附近地区的5则「严重」警告。

才刚从上周的席亚拉风暴（Storm Ciara）中复原，英国各地道路及铁路又受狂风暴雨严重影响，让国防部派遣军队前往上周遭洪水严重袭击的英格兰北部西约克郡（West Yorkshire）协助救灾。

法国也受风暴影响，特别是西北部不列塔尼（Brittany）地区。根据法国气象局（Meteo-France），菲尼斯泰尔（Finistere）及莫比昂（Morbihan）等地都暂时处于大雨及洪水橘色警戒。

电力供应商Enedis表示，已派450名员工前往恢复不列塔尼3万户供电。停电也影响法国北部及中部部分地区。

法国国家铁路公司（SNCF）表示，风暴中断两列高铁列车（TGV）服务，其中一列因为倒塌树木停止，另一列则受到停电影响。

法国气象局昨天晚间表示，随着风速降至时速100公里以下，最糟的阶段似乎已经过去。

© 2020 AFP